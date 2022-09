Maturità | sessione straordinaria | colloquio il 14 settembre per chi deve svolgere soltanto la prova orale

(Di sabato 10 settembre 2022) Sono previste il 14 e 15le prove d’esame di. Le prove si rivolgono ai candidati che, per comti motivi, non hanno potutol’esame nellaordinaria e nellasuppletiva del 6 e 7 luglio. I candidati che devonolaeffettuano ilil 14. L'articolo .

