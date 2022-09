Luca Argentero non voleva che Cristina dicesse della seconda gravidanza (Di sabato 10 settembre 2022) Luca Argentero e Cristina Marino tra qualche mese diventeranno genitori per la seconda volta ma l’attore era contrario a rendere pubblico l’arrivo del secondo figlio. E’ stata Cristina Marino a svelarlo, è stata lei ad insistere, a decidere di dirlo a tutti. E’ un retroscena che Luca Argentero racconta solo adesso, mentre poco più di una settimana fa ha accolto tutti gli auguri per l’annuncio della seconda gravidanza di sua moglie. Da sempre Argentero è molto riservato, più volte è andato contro i paparazzi, si è arrabbiato per difendere la sua privacy e quella della sua famiglia. Luca Argentero e Cristina Marino non hanno mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022)Marino tra qualche mese diventeranno genitori per lavolta ma l’attore era contrario a rendere pubblico l’arrivo del secondo figlio. E’ stataMarino a svelarlo, è stata lei ad insistere, a decidere di dirlo a tutti. E’ un retroscena cheracconta solo adesso, mentre poco più di una settimana fa ha accolto tutti gli auguri per l’annunciodi sua moglie. Da sempreè molto riservato, più volte è andato contro i paparazzi, si è arrabbiato per difendere la sua privacy e quellasua famiglia.Marino non hanno mai ...

