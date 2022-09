La Gamec celebra Christian Frosi e il suo “ghosting artistico”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 10 settembre 2022) Fino al 25 settembre 2022 è possibile visitare l’esposizione nello Spazio Zero delladi Bergamo, dedicata a ripercorrere i dieci anni di attività di, artista milanese che dal 2012 ha deciso di sospendere la sua presenza dalla scena artistica. Il 2022 segna il decimo anno di assenza dell’artista nella storia dell’arte: l’intento dellaè proprio quello di ricordare, salvaguardare, interrogarsi e cercare di comprendere al meglio il suo percorso.La mostra, curata da Nicola Ricciardi, è da intendersi come antologica in quanto raccoglie trenta opere disposte in ordine cronologico attraverso un white cube che le esalta nel migliore dei modi. Attraversando sala dopo sala lo spettatore è in grado di percepire il percorso di mutamenti dei concetti su cui ...