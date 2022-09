(Di sabato 10 settembre 2022) Il Regno Unito si prepara a dare l'ultimo saluto alla regina, tra gli onori che le sono dovuti, un cerimoniale definito in tutti i suoi dettagli dal Duca di Norfolk, e un dolore pubblico ...

L'Si è detto che i funerali si terranno dieci giorni dopo l'annuncio della scomparsa della ... Dopo un breve percorsoil Mall, tra due ali di folla dolente, ad Hyde Park sarà traslata su un ...I funerali solenni saranno infatti celebrati il 19 settembre nell'abbazia di Westminster, dodici giorni dopo la sua morte: tanto dureranno l'alla sovrana piu' amata e il lutto nazionale, mentre ... Il lungo addio a Elisabetta, funerali il 19 con Biden - Mondo Il Regno Unito si prepara a dare l'ultimo saluto alla regina Elisabetta, tra gli onori che le sono dovuti, un cerimoniale definito in tutti i ...