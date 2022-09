Fa sesso con due uomini diversi lo stesso giorno: nascono due gemelli con padri differenti (Di sabato 10 settembre 2022) Due gemelli nati da due padri diversi: si chiama superfecondazione eteroparentale e al mondo, attualmente, si contano solo 21 casi. Uno di questo è quello di questa 19enne brasiliana che ha raccontato la sua storia al quotidiano locale Globo, come riferisce la Cnbc. La giovane ha infatti scoperto che i suoi bimbi di 16 mesi sono in realtà figli di due uomini diversi, dal momento che ha avuto rapporti sessuali con entrambi lo stesso giorno. La scoperta è avvenuta quando ha deciso di fare il test del Dna per capire quale fosse il padre: al laboratorio ha mandato un campione con il Dna della persona che pensava essere il genitore ma dai risultati delle analisi è emersa la compatibilità solo di uno dei due bambini. Così, ha portato un secondo campione, appartenente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Duenati da due: si chiama superfecondazione eteroparentale e al mondo, attualmente, si contano solo 21 casi. Uno di questo è quello di questa 19enne brasiliana che ha raccontato la sua storia al quotidiano locale Globo, come riferisce la Cnbc. La giovane ha infatti scoperto che i suoi bimbi di 16 mesi sono in realtà figli di due, dal momento che ha avuto rapporti sessuali con entrambi lo. La scoperta è avvenuta quando ha deciso di fare il test del Dna per capire quale fosse il padre: al laboratorio ha mandato un campione con il Dna della persona che pensava essere il genitore ma dai risultati delle analisi è emersa la compatibilità solo di uno dei due bambini. Così, ha portato un secondo campione, appartenente ...

