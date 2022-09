F1, GP Italia 2022. Charles Leclerc in pole position senza trucco e senza inganno, è lui il migliore a Monza! (Di sabato 10 settembre 2022) A Monza le qualifiche del Gran Premio d’Italia di Formula Uno hanno partorito un esito scontato. D’altronde la raffica di penalità che ha interessato quasi tutti i piloti dei top team, dovute a sostituzioni più o meno corpose di componenti delle power unit, aveva fatto di Charles Leclerc il favoritissimo per ottenere la pole position, che però il monegasco ha pienamente legittimato. Q1 – Nessuna sorpresa particolare tra gli eliminati nella prima fase. Salutano la compagnia la Williams di Nicolas Latifi, le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll, nonché le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Ovviamente le posizioni di alcuni questi piloti sono destinate a migliorare in virtù delle penalità altrui. Bravo, dunque, Nyck De Vries a superare il taglio. Per la cronaca, in vetta alla ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) A Monza le qualifiche del Gran Premio d’di Formula Uno hanno partorito un esito scontato. D’altronde la raffica di penalità che ha interessato quasi tutti i piloti dei top team, dovute a sostituzioni più o meno corpose di componenti delle power unit, aveva fatto diil favoritissimo per ottenere la, che però il monegasco ha pienamente legittimato. Q1 – Nessuna sorpresa particolare tra gli eliminati nella prima fase. Salutano la compagnia la Williams di Nicolas Latifi, le due Aston Martin di Sebastian Vettel e Lance Stroll, nonché le Haas di Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Ovviamente le posizioni di alcuni questi piloti sono destinate a migliorare in virtù delle penalità altrui. Bravo, dunque, Nyck De Vries a superare il taglio. Per la cronaca, in vetta alla ...

