Dzeko dice no all'amichevole con la Russia: "Solidale con gli ucraini, soffrono innocenti"

Ha detto no alla maglia della Nazionale. Ha detto no perché in Ucraina "soffrono persone innocenti" e intende "solidarizzare" con il popolo aggredito in questo "periodo difficile". L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, come già deciso dall'ex bianconero Miralem Pjanic, non giocherà l'amichevole tra Bosnia Erzegovina e Russia, in programma a San Pietroburgo prima dell'inizio dei Mondiali in Qatar. La punta nerazzurra ha motivato in maniera chiara la sua decisione, frutto dell'invasione di Mosca sul territorio ucraino: "Sono contrario a giocare la partita finché soffrono persone innocenti. Sono sempre stato a favore della pace, e intendo solidarizzare con i cittadini ucraini in questo periodo difficile per loro", ha spiegato a Sportsport.ba.

