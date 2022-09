Da vera newyorkese | Tory Burch ci svela i migliori indirizzi della città Prendere nota

Leggi su amica

(Di sabato 10 settembre 2022) Le sfilate di New York sono iniziate. Creativi e fashion editor si sono riversati nella Grande Mela per assistere agli show e vivere la frenesia e la magia di questacosì amata.è una delle designer americane più famose, e con il suo brand super chic ha saputo mischiare alla perfezione lo stilea quello più rilassato degli Hamptons, creando un mix magico. Ecco perché quando ci siamo chiesti chi poteva essere una guida d’eccezione alla scoperta di New York, la risposta è stata quasi scontata:, che non ha deluso le nostre aspettative portandoci nel cuoresua, raccontandoci del suo rapporto con la Big Apple endoci i segreti dello stile di una...