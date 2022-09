CM Punk, è stato un piacere averla vista! (Di sabato 10 settembre 2022) I fatti degli ultimi giorni hanno scombussolato la AEW. Ed ora Punk è forse costretto a lasciare la compagnia. I parallelismi con il suo idolo, Bret Hart, sono fin troppi. Quindi vien da chiedersi: CM Punk come Bret Hart? Be, secondo me anche peggio. Bret lasciò la WWE dopo lo Screwjob, non per diretta conseguenza sia chiaro, e passò nelle fila della WWE dove, però, i pascoli per lui non erano tanto verdi come si era immaginato. A fronte di 2,6 milioni di dollari l’anno, si impegnò a lottare molto meno che in WWF per avere più tempo libero. Tuttavia, il resto è storia: non verrà mai coinvolto in storyline di rilievo, non disputerà mai match a 5 stelle (che era una sua prerogativa) e finirà per beccarsi un superkcick da Goldberg che lo costringerà al ritiro. Più o meno, stessa storia di Punk, anche se con modalità diverse. Phil ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 10 settembre 2022) I fatti degli ultimi giorni hanno scombussolato la AEW. Ed oraè forse costretto a lasciare la compagnia. I parallelismi con il suo idolo, Bret Hart, sono fin troppi. Quindi vien da chiedersi: CMcome Bret Hart? Be, secondo me anche peggio. Bret lasciò la WWE dopo lo Screwjob, non per diretta conseguenza sia chiaro, e passò nelle fila della WWE dove, però, i pascoli per lui non erano tanto verdi come si era immaginato. A fronte di 2,6 milioni di dollari l’anno, si impegnò a lottare molto meno che in WWF per avere più tempo libero. Tuttavia, il resto è storia: non verrà mai coinvolto in storyline di rilievo, non disputerà mai match a 5 stelle (che era una sua prerogativa) e finirà per beccarsi un superkcick da Goldberg che lo costringerà al ritiro. Più o meno, stessa storia di, anche se con modalità diverse. Phil ...

