(Di sabato 10 settembre 2022) Ne abbiamo parlato molte volte, analizzando il problema da più punti di vista e la conclusione è che non ci sono più giovani disposti a sacrificare la loro vita sull’altare della ristorazione. Un problema che riguarda anche altri Paesi, ma che in Italia è più marcato, complice il fattore demografico. La spiegazione del fenomeno come sempre è complessa e articolata, con buona pace di chi vorrebbe liquidarla dando la colpa al reddito di cittadinanza e ai giovani che preferiscono aldi sala o di cucina la comodità del divano di casa e sicurezza della paghetta di stato a fine mese. E invece. Per capire la questione e comprenderla in tutta la sua portata servono i numeri e un approccio “olistico” che tenga conto di tutte le variabili in campo: orari, contratti, turnazioni, straordinari, necessità dei datori didi stare sul mercato e assicurare ...

Chef e camerieri, un lavoro da rifondare Personale di sala introvabile, cuochi che cambiano vita, ristoratori alle prese con continui turn over. Come se ne esce Tra incognite reali e luoghi comuni, faremo il punto della situazione il 5 otto ...