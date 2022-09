Carenza aule a Fiumicino, Centrodesta e liste civiche: “Stop allo scaricabarile. Urge un consiglio straordinario” (Di sabato 10 settembre 2022) Fiumicino – “La Carenza di aule nel nostro Comune non può trasformarsi nel solito scaricabarile per di più tra enti che hanno lo stesso colore politico. È un problema che va affrontato una volta per tutte, di petto. Ma soprattutto va trovata una soluzione per il presente e il futuro”. Così, in una nota stampa l’opposizione di centrodestra e liste civiche. “Non si possono ripetere continuamente gli stessi errori – si legge nella nota -. Non si può iniziare l’anno con gli alunni costretti a elemosinare aule e spazi in orari strampalati facendo i turni. Per questo chiediamo, senza alcun ostruzionismo di sorta, un consiglio straordinario nel quale invitare la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’ex Provincia di Roma per intenderci, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022)– “Ladinel nostro Comune non può trasformarsi nel solitoper di più tra enti che hanno lo stesso colore politico. È un problema che va affrontato una volta per tutte, di petto. Ma soprattutto va trovata una soluzione per il presente e il futuro”. Così, in una nota stampa l’opposizione di centrodestra e. “Non si possono ripetere continuamente gli stessi errori – si legge nella nota -. Non si può iniziare l’anno con gli alunni costretti a elemosinaree spazi in orari strampalati facendo i turni. Per questo chiediamo, senza alcun ostruzionismo di sorta, unnel quale invitare la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’ex Provincia di Roma per intenderci, ...

Mov5Stelle : Per il centrodestra il problema non è la carenza di aule, palestre, laboratori e attrezzature informatiche nelle sc… - ilfaroonline : Carenza aule a Fiumicino, Centrodesta e liste civiche: “Stop allo scaricabarile. Urge un consiglio straordinario” - Gabriele812057 : RT @Mov5Stelle: Per il centrodestra il problema non è la carenza di aule, palestre, laboratori e attrezzature informatiche nelle scuole: no… - ilfaroonline : Carenza aule a Fiumicino, Severini e D’Intino: “Mentre il Sindaco cerca ancora una soluzione, il dirigente scolasti… - Civetta46262114 : RT @robertocalienno: ??Un anno 'di incognite, con troppa ed esclusiva responsabilità assegnata ai Ds'. ??Assegnazioni docenti incomplete ??Car… -