Calcio | Serie A 2022-2023 | Sampdoria-Milan 1-2 Giroud aggancia il Napoli in testa alla classifica

(Di sabato 10 settembre 2022) Il rigore trasformato daal 67? porta i meneghini inassieme al: ilvince in casa dellaper 1-2 nell’anticipo serale del sabato della sesta giornata della, mentre i liguri restano fermi a quota 2 al 17° posto in coabitazione col Lecce. Nel primo tempo ilpassa già al 6? con la rasoiata di Messias che batte Audero su assist di Leao. Il VAR annulla per fuorigioco a 21? il raddoppio didi De Ketelaere, poi al 42? Audero dice di no a. Si va così al riposo sullo 0-1. Nella ripresa Leao si fa ingenuamente espellere al 47?, poi al 57? Djuricic pareggia su assist di Augello. L’equilibrio ...

