Bollette, servono 82,6 miliardi di aiuti: ecco dove trovarli (Di sabato 10 settembre 2022) I rincari delle Bollette di luce e gas che le famiglie e le imprese dovranno sopportare quest’anno ammontano a 82,6 miliardi di euro, una cifra monstre pari a metà del PIL del Veneto, che dà l’idea di quale sforzo economico gli italiani saranno chiamati a sostenere per fronteggiare la crisi energetica esplosa nel 2022. E’ quanto emerge da una stima elaborata dalla CGIA, associazione veneta rappresentativa di artigiani e PMI, in vista del tanto atteso decreto aiuti ter che il Governo Draghi approverà la settimana prossima. UN decreto che, per non fare deficit, dovrebbe ammontare a non più di 12-13 miliardi di euro. E allora dove trovare i soldi mancanti? Due semplici calcoli Per calcolare i rincari delle Bollette, la CGIA ha utilizzato la metodologia di calcolo utilizzata dall’Istat ... Leggi su quifinanza (Di sabato 10 settembre 2022) I rincari delledi luce e gas che le famiglie e le imprese dovranno sopportare quest’anno ammontano a 82,6di euro, una cifra monstre pari a metà del PIL del Veneto, che dà l’idea di quale sforzo economico gli italiani saranno chiamati a sostenere per fronteggiare la crisi energetica esplosa nel 2022. E’ quanto emerge da una stima elaborata dalla CGIA, associazione veneta rappresentativa di artigiani e PMI, in vista del tanto atteso decretoter che il Governo Draghi approverà la settimana prossima. UN decreto che, per non fare deficit, dovrebbe ammontare a non più di 12-13di euro. E alloratrovare i soldi mancanti? Due semplici calcoli Per calcolare i rincari delle, la CGIA ha utilizzato la metodologia di calcolo utilizzata dall’Istat ...

