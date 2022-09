(Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Almeno cinque persone sono morte e altre sei sono state tratte in salvoil naufragio di una, presumibilmente provocato dallo scontro con una balena, al largo delle coste della Nuova Zelanda. Lo ha riferito il New Zealand Herald, secondo cui l’episodio è avvenuto nelle acque di Goose Bay, a circa 170 chilometri a sud-ovest della capitale, Wellington. La polizia neozelandese ha evidenziato che il rovesciamento dellaè stato causato da una “collisione”, senza aggiungere altri dettagli, mentre sindaco di Kaikoura, Craig Mackle, ha parlato esplicitamente di uno scontro con una balena. L'articolo proviene da Italia Sera.

corona_tweet : RT @pleccese: Barca affonda dopo ‘scontro con balena’, 5 morti ??Leggi di più su - corona_tweet : RT @CasaItaliaRadio: Barca affonda dopo ‘scontro con balena’, 5 morti ??Leggi di più su - pleccese : Barca affonda dopo ‘scontro con balena’, 5 morti ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Barca affonda dopo ‘scontro con balena’, 5 morti ??Leggi di più su - telodogratis : Barca affonda dopo ‘scontro con balena’, 5 morti -

Il Sole 24 ORE

La polizia neozelandese ha evidenziato che il rovesciamento dellaè stato causato da una 'collisione', senza aggiungere altri dettagli, mentre sindaco di Kaikoura, Craig Mackle, ha parlato ...La polizia neozelandese ha evidenziato che il rovesciamento dellaè stato causato da una collisione, senza aggiungere altri dettagli, mentre il sindaco di Kaikoura, Craig Mackle, ha parlato ... Nuova Zelanda, barca affonda dopo scontro con balena: 5 morti In Nuova Zelanda, precisamente a Goose Bay, una barca con 11 persone a bordo si è capovolta dopo lo scontro con una balena. In un primo momento il bilancio era di 2 decessi e 3 dispersi, mentre ...Ascolta la versione audio dell'articolo 1' di lettura Almeno cinque persone sono morte e altre sei sono state tratte in salvo dopo il naufragio di una barca, presumibilmente provocato dallo scontro co ...