Baby K, il top fa impazzire i fan | Curve micidiali (Di sabato 10 settembre 2022) I fan di Baby K non sono rimasti indifferenti davanti alle immagini della loro beniamina: avete visto che Curve pazzesche? Guardatela con il top che ha indossato. La nota pop star italiana non manca mai di attirare l’attenzione su di sé. Tutti gli occhi sono puntati su un look che ha lasciato ben poco spazio L'articolo Baby K, il top fa impazzire i fan Curve micidiali chemusica.it. Leggi su chemusica (Di sabato 10 settembre 2022) I fan diK non sono rimasti indifferenti davanti alle immagini della loro beniamina: avete visto chepazzesche? Guardatela con il top che ha indossato. La nota pop star italiana non manca mai di attirare l’attenzione su di sé. Tutti gli occhi sono puntati su un look che ha lasciato ben poco spazio L'articoloK, il top fai fanchemusica.it.

Raffas_____ : RT @Sonichico__: ? Top 5 Cani Più Belli Del Mondo ?? Baby Shaua ?? Isnebwuan ?? Jeck Buanel ?? Sbabbiwuar ?? Medwehweah ?? - Sonichico__ : ? Top 5 Cani Più Belli Del Mondo ?? Baby Shaua ?? Isnebwuan ?? Jeck Buanel ?? Sbabbiwuar ?? Medwehweah ??… - YouTubesTopTen : On #YouTube, the top #Music videos for 2022/09/05@12:00 are from: 1. KarolGVEVO 2. Residente 3. Nicki Minaj 4. Cosc… - RosarioCutuli7 : Devono cacciare Kean, Cuadrado, de Sciglio, Alex, Rugani non servono a niente 'giocatori' inutili, due top in difes… - fritta_patatina : @Ravellino9 @VperPulcettona @pulcettona non ti toccherei neanche con un dito baby top, ti proteggo da anni dalle gi… -