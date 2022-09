VIDEO F1, GP Italia 2022: highlights e sintesi prove libere a Monza. Ferrari al comando con Sainz! (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Italia 2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Monza. Il pilota della Ferrari ha siglato 1:21.664 sul tracciato brianzolo e ha preceduto l’olandese Max Verstappen, attardato di 0.143 al volante della sua Red Bull. Charles Leclerc è terzo con l’altra Ferrari a 0.193, mentre le Mercedes sono attardati: George Russell quinto a 0.722, Lewis Hamilton settimo a 0.839. Lando Norris è buon quarto con la McLaren, Sergio Perez sesto con l’alstra Red Bull. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP d’Italia 2022. F1, GP ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Carlos Sainz ha firmato il miglior tempo nelle2 del GP d’, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di. Il pilota dellaha siglato 1:21.664 sul tracciato brianzolo e ha preceduto l’olandese Max Verstappen, attardato di 0.143 al volante della sua Red Bull. Charles Leclerc è terzo con l’altraa 0.193, mentre le Mercedes sono attardati: George Russell quinto a 0.722, Lewis Hamilton settimo a 0.839. Lando Norris è buon quarto con la McLaren, Sergio Perez sesto con l’alstra Red Bull. Di seguito ilcon glie ladelledel GP d’. F1, GP ...

