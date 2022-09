Uno sguardo più da vicino alla decisione di posticipare le partite di calcio e cosa succede dopo? (Di venerdì 9 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Il calcio nel Regno Unito è stato sospeso per il fine settimana in omaggio alla morte della regina, mentre altri sport continuano nella speranza di un ricordo comune. Qui, l’agenzia di stampa della PA esamina come lo sport nazionale ha deciso di fermarsi mentre altri insistevano. In segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato.— Premier League (@premierleague) 9 settembre 2022 Vedi altro La Premier League e l’EFL hanno aperto la strada al calcio decidendo di posticipare le partite del fine settimana, “per rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al Paese”. Nessun calcio si svolgerà questo fine settimana e anche le ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ilnel Regno Unito è stato sospeso per il fine settimana in omaggiomorte della regina, mentre altri sport continuano nella speranza di un ricordo comune. Qui, l’agenzia di stampa della PA esamina come lo sport nazionale ha deciso di fermarsi mentre altri insistevano. In segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato.— Premier League (@premierleague) 9 settembre 2022 Vedi altro La Premier League e l’EFL hanno aperto la strada aldecidendo diledel fine settimana, “per rendere omaggio al lungo e incrollabile servizio di Sua Maestà al Paese”. Nessunsi svolgerà questo fine settimana e anche le ...

