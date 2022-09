Tiro a volo | Europei 2022 | Lodde argento nello skeet Altra carta olimpica per l’Italia Team a Parigi 2024

(Di venerdì 9 settembre 2022) Luigideve accontentarsi della medaglia d’maschile ai Campionatidia Larnaca, a Cipro. E dopo quella ottenuta da Silvana Stanco nel trap femminile, arriva la secondaper. L’oro va al ceco Jakub Tomecek che si impone in un lunghissimo shoot off. La semifinale del classe 1980 parte con un 4/4, Tammaro Cassandro – che l’ha spuntata allo shoot off in qualificazione – deve fare i conti subito con due errori nei primi dieci piattelli. Al quattordicesimo, arriva invece il primo passo falso di. Con un 4/4 Cassandro torna in carreggiata, ma ...

Luigi Lodde deve accontentarsi della medaglia d'argento nello skeet maschile ai Campionati europei di tiro a volo 2022 a Larnaca, a Cipro. E dopo quella ottenuta da Silvana Stanco nel trap femminile, arriva la seconda carta olimpica per l'Italia Team a Parigi 2024. L'oro va al ceco Jakub Tomecek che ...