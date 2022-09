“Spero nell'inferno”. Il commento choc dell'attore sulla Regina: famiglia di assassini (Di venerdì 9 settembre 2022) Scoppia la polemica per un post su Facebook di Ascanio Celestini dopo la morte della Regina Elisabetta II. L'attore teatrale ha pubblicato una citazione di Pier Paolo Pasolini dal film “Uccellacci e uccellini” che ha scatenato un putiferio tra i commenti. In molti hanno criticato la scelta di tali parole di Pasolini dopo il decesso della reale inglese, ma Celestini ha rincarato la dose rispondendo a numerose persone che avevano commentato sulla sua pagina: “”itengo che poteva fare molto e invece s'è fatta i ca**i suoi”, “Mi dispiace per l'essere umano che muore, ma penso che col suo immenso potere ha fatto molto meno del pochissimo. Se c'è un inferno Spero che la accolga”, “I morti saranno pure tutti uguali, ma tra i padroni che sfruttano e i servi che sono sfruttati ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Scoppia la polemica per un post su Facebook di Ascanio Celestini dopo la morteElisabetta II. L'teatrale ha pubblicato una citazione di Pier Paolo Pasolini dal film “Uccellacci e uccellini” che ha scatenato un putiferio tra i commenti. In molti hanno criticato la scelta di tali parole di Pasolini dopo il decessoa reale inglese, ma Celestini ha rincarato la dose rispondendo a numerose persone che avevano commentatosua pagina: “”itengo che poteva fare molto e invece s'è fatta i ca**i suoi”, “Mi dispiace per l'essere umano che muore, ma penso che col suo immenso potere ha fatto molto meno del pochissimo. Se c'è unche la accolga”, “I morti saranno pure tutti uguali, ma tra i padroni che sfruttano e i servi che sono sfruttati ...

