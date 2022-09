Regno Unito in lutto per Elisabetta, oggi re Carlo a Londra (Di venerdì 9 settembre 2022) Mentre i resti mortali di Elisabetta II riposano per ora nell'intimità familiare della residenza scozzese di Balmoral, il Regno Unito si risveglia listato a lutto sotto shock, orfano dopo 70 anni ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Mentre i resti mortali diII riposano per ora nell'intimità familiare della residenza scozzese di Balmoral, ilsi risveglia listato asotto shock, orfano dopo 70 anni ...

