Rally Grecia 2022, Sébastien Loeb dà spettacolo nel day-2. Show del team M-Sport (Di venerdì 9 settembre 2022) Far mangiare la polvere agli avversari. Vien proprio da dirlo al termine della seconda giornata del Rally dell’Acropoli, round del WRC 2022. Sullo sterrato ellenico, il francese Sébastien Loeb ha fatto vedere che la sua classe è sempre la stessa, nonostante le primavere siano 48. L’alsaziano, a bordo della sua Ford Puma del team M-Sport, ha concluso in vetta all’overall a precedere di appena 1.7 il compagno di squadra, Pierre-Louis Loubet, e di 8.7 il finlandese Esapekka Lappi (GR Yaris Rally1 HYBRID). Una giornata dominata dagli alfieri dell’M-Sport. Quattro i sigilli di Loeb, capace di leggere alla perfezione i vari momenti delle speciali, aggiudicandosene ben quattro: la Loutraki 1 (17.95 km); la Harvati (14.42 km); la Loutraki 2 ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Far mangiare la polvere agli avversari. Vien proprio da dirlo al termine della seconda giornata deldell’Acropoli, round del WRC. Sullo sterrato ellenico, il franceseha fatto vedere che la sua classe è sempre la stessa, nonostante le primavere siano 48. L’alsaziano, a bordo della sua Ford Puma delM-, ha concluso in vetta all’overall a precedere di appena 1.7 il compagno di squadra, Pierre-Louis Loubet, e di 8.7 il finlandese Esapekka Lappi (GR Yaris1 HYBRID). Una giornata dominata dagli alfieri dell’M-. Quattro i sigilli di, capace di leggere alla perfezione i vari momenti delle speciali, aggiudicandosene ben quattro: la Loutraki 1 (17.95 km); la Harvati (14.42 km); la Loutraki 2 ...

