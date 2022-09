'Non rispetti le nostre regole? Ti strappiamo lo Swatch': così la gang degli orologi aggredisce i clienti del negozio (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo l'inchiesta di Leggo sul fenomeno del reselling - l'accaparramento e la rivendita a prezzi gonfiati di prodotti (in questo caso orologi Swatch) a tiratura limitata - alcune vittime delle ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo l'inchiesta di Leggo sul fenomeno del reselling - l'accaparramento e la rivendita a prezzi gonfiati di prodotti (in questo caso) a tiratura limitata - alcune vittime delle ...

paolo_pocaterra : @a_meluzzi Melussi non rispetti il papa? - Ariel2575 : @LICIO15 @HoaraBorselli è un pericolo ci siano sempre gli stessi e non si rispetti il voto degli italiani - sik_erdem : SE CADI. -RIALZATI SE PERDI. -RIPROVACI SE TI INSULTANO. -NON DARGLI RETTA… Se rispetti queste cose è sempre un pas… - nadiafrancy : @RestoFerma @Hibbing59 Ah guarda, nell'ospedale dove lavoravo fino a 5 mesi fa (ora sospesa) se non rispetti il cal… - Thor_sixtysix : @RPozzolli @90ordnasselA @NumerINTERi No, no. Nessuna imposizione. Ci mancherebbe altro che non rispetti inpunti di… -