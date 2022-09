'Ndrangheta: Flachi resta in carcere, gip 'ha ruolo di vertice, è pericoloso' (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - Nessun fermo convalidato ma restano in carcere 10 dei 13 fermati nell'inchiesta della Dda di Milano, tra loro anche Davide Flachi, figlio del boss (defunto) della Comasina. Le accuse nei confronti degli indagati sono a vario di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi. Nell'ordinanza il gip sottolinea come i comportamenti di gran parte degli indagati siano "indicativi e sintomatici di un temperamento irrimediabilmente incline alla commissione di reati" e come insieme facciano parte di un'organizzazione dalla "straordinaria capacità criminosa. Una determinazione delinquenziale, peraltro, facilmente riscontrabile dalla semplice lettura delle conversazioni intercettate e dai 'toni' e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Milano, 9 set. (Adnkronos) - Nessun fermo convalidato mano in10 dei 13 fermati nell'inchiesta della Dda di Milano, tra loro anche Davide, figlio del boss (defunto) della Comasina. Le accuse nei confronti degli indagati sono a vario di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi. Nell'ordinanza il gip sottolinea come i comportamenti di gran parte degli indagati siano "indicativi e sintomatici di un temperamento irrimediabilmente incline alla commissione di reati" e come insieme facciano parte di un'organizzazione dalla "straordinaria capacità criminosa. Una determinazione delinquenziale, peraltro, facilmente riscontrabile dalla semplice lettura delle conversazioni intercettate e dai 'toni' e ...

