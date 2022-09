Mosca rafforza truppe in regione Kharkiv per avanzata Kiev (Di venerdì 9 settembre 2022) La Russia sta rinforzando le sue truppe nella regione di Kharkiv, nel nord - est dell'Ucraina, per cercare di resistere all'offensiva delle truppe di Kiev. Il ministero della Difesa, scrive la Tass, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) La Russia sta rinforzando le suenelladi, nel nord - est dell'Ucraina, per cercare di resistere all'offensiva delledi. Il ministero della Difesa, scrive la Tass, ...

