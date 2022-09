“Meloni & C. finiranno di smontare la Giustizia” (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la cura Cartabia, per la Giustizia si preannuncia una stagione calda. A far capire quale sarà l’andazzo è Marcello Pera, candidato di Fratelli d’Italia, secondo cui con le destre al potere verranno realizzati tutti i sogni di Berlusconi e Craxi in fatto di Giustizia. Dottor Eugenio Albamonte, cosa dobbiamo aspettarci? “Stando ai proclami di Nordio, della Bongiorno e, in ultimo, questo di Pera, non c’è da aspettarsi nulla di buono. Non lo dico dal punto di vista dei magistrati ma da quello dei cittadini perché l’idea che mi sembra uscire fuori da questo susseguirsi di dichiarazioni è quella di una Giustizia debole coi forti e forte con i deboli. Un’idea di Giustizia che mette insieme il populismo della Meloni e della Bongiorno che chiedono la severità di pene soltanto per alcuni reati di strada e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo la cura Cartabia, per lasi preannuncia una stagione calda. A far capire quale sarà l’andazzo è Marcello Pera, candidato di Fratelli d’Italia, secondo cui con le destre al potere verranno realizzati tutti i sogni di Berlusconi e Craxi in fatto di. Dottor Eugenio Albamonte, cosa dobbiamo aspettarci? “Stando ai proclami di Nordio, della Bongiorno e, in ultimo, questo di Pera, non c’è da aspettarsi nulla di buono. Non lo dico dal punto di vista dei magistrati ma da quello dei cittadini perché l’idea che mi sembra uscire fuori da questo susseguirsi di dichiarazioni è quella di unadebole coi forti e forte con i deboli. Un’idea diche mette insieme il populismo dellae della Bongiorno che chiedono la severità di pene soltanto per alcuni reati di strada e ...

