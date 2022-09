Mangia a cena funghi raccolti da un parente: Maria Grazia morta a 53 anni (Di venerdì 9 settembre 2022) Doveva essere una cena in famiglia per gustare dei f unghi raccolti e donati da un parente ma il tutto si è trasformato in tragedia. È morta per intossicazione da funghi , non passati dal controllo ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Doveva essere unain famiglia per gustare dei f unghie donati da unma il tutto si è trasformato in tragedia. Èper intossicazione da, non passati dal controllo ...

BeJustMe : @Indigo__Moon__ Può farlo ancora per poco, dato che questi giorni si alza all'ora di pranzo, e mangia poco, oggi no… - saggirlfk : @vecialuigina @J4DEGALLAGHER quella è la l'ora dell'aperitivo, quindi non si mangia ne a merenda ne a cena - calstwice : + saltare la cena che i miei genitori mi permettono di saltare quando a pranzo festeggiamo i compleanni eccetera da… - ElenCaSc : @fr33b1t Hai fatto lo stesso commento che ho fatto io. Non solo aveva appena commentato la risposta della concorren… - NoiNotizie : Mangia funghi a cena: morta 53enne di Polignano a Mare (#Bari) -