LIVE Tiro a volo, Europei 2022 in DIRETTA: Lodde in finale nello skeet uomini! Fuori Cassandro (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Comincia la seconda semifinale! 15.58 Nella seconda semifinale ci saranno: Ben Llewellin (Gran Bretagna), Jesper Hansen (Danimarca), Mikola Milchev (Ucraina) e Yaroslav Startsev (Georgia). 15.56 Luigi Lodde approda quindi alla finale insieme al ceco Tomecek! 15.55 Lodde raggiunto a 28 da Tomecek: Delaunay è clamorosamente eliminato! 15.54 4 SU 4 PER LUIGI Lodde!! 28 SU 30!! Sorpasso su Delaunay! 15.53 Delaunay in questo momento è primo grazie al miglior punteggio in qualificazione davanti a Lodde e Tomecek. In questa situazione l’azzurro sarebbe in finale. 15.52 Sbaglia Delaunay! 24 su 24 come per Lodde e Tomecek! Sono tutti appaiati. 15.51 22/24 per ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.01 Comincia la seconda semi! 15.58 Nella seconda semici saranno: Ben Llewellin (Gran Bretagna), Jesper Hansen (Danimarca), Mikola Milchev (Ucraina) e Yaroslav Startsev (Georgia). 15.56 Luigiapproda quindi allainsieme al ceco Tomecek! 15.55raggiunto a 28 da Tomecek: Delaunay è clamorosamente eliminato! 15.54 4 SU 4 PER LUIGI!! 28 SU 30!! Sorpasso su Delaunay! 15.53 Delaunay in questo momento è primo grazie al miglior punteggio in qualificazione davanti ae Tomecek. In questa situazione l’azzurro sarebbe in. 15.52 Sbaglia Delaunay! 24 su 24 come pere Tomecek! Sono tutti appaiati. 15.51 22/24 per ...

