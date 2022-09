L’assurdo titolo di Libero sulla morte della Regina Elisabetta (Di venerdì 9 settembre 2022) La “sensibilità” non è la virtù principale del quotidiano fondato da Vittorio Feltri. Lo ha dimostrato in tantissime occasioni (con tanto di condanne, come nel caso della prima pagina dedicata a Virginia Raggi) e gli archivi storici di questa testata sono infarciti di esempi simili. E questa lunga collezione si arricchisce, oggi, con il titolo di Libero sulla morte della Regina Elisabetta. Un gioco di parole del tutto fuori luogo, visto l’evento funebre. titolo Libero Regina Elisabetta, L’assurdo gioco di parole “Elisabrexit”. Una crasi per cercare di fare della mera ironia titolistica per dare la notizia della morte ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) La “sensibilità” non è la virtù principale del quotidiano fondato da Vittorio Feltri. Lo ha dimostrato in tantissime occasioni (con tanto di condanne, come nel casoprima pagina dedicata a Virginia Raggi) e gli archivi storici di questa testata sono infarciti di esempi simili. E questa lunga collezione si arricchisce, oggi, con ildi. Un gioco di parole del tutto fuori luogo, visto l’evento funebre.gioco di parole “Elisabrexit”. Una crasi per cercare di faremera ironia titolistica per dare la notizia...

