Inter, terapia di gruppo: Inzaghi deve svoltare (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO - terapia di gruppo. È questo il modo con cui l'Inter ha scelto di affrontare la prima crisi stagionale: difficile, infatti, definire diversamente le 3 sconfitte rimediate nelle ultime 4 gare ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 9 settembre 2022) MILANO -di. È questo il modo con cui l'ha scelto di affrontare la prima crisi stagionale: difficile, infatti, definire diversamente le 3 sconfitte rimediate nelle ultime 4 gare ...

sportli26181512 : #Inter, terapia di gruppo: #Inzaghi deve svoltare: Incontro dirigenza-squadra per rialzarsi: crisi di risultati evi… - zazoomblog : Inter terapia di gruppo: Inzaghi ora è chiamato a cambiare - #Inter #terapia #gruppo: #Inzaghi - CalcioNews24 : #Inter, terapia di gruppo per la svolta ?? - DanielaJaneite7 : @Inter Sono estremamente avvilita. Mi offro come psichiatra per terapia di gruppo. - toure_ballo : @tripalosky99 @BisInterista Se il salisburro gioca contro l’Inter sbarella skrignar e Pistoni li trovi in terapia intensiva -