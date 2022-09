Inter | da Zhang mandato a Goldaman Sachs per cercare acquirenti | la richiesta

(Di venerdì 9 settembre 2022) Nuove voci sul futuro societario dell’conche sarebbe alla ricerca diPossibili sviluppi sul fronte societario in casa. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin sul proprio profilo Twitter, Stevanavrebbe datoa Goldmandi trovareper cerdere il club nerazzurro. Questa notizia segue quella dei giorni scorsi secondo cui si sarebbe fatto nuovamente avanti PIF, il Pubblic Investment Fund dell’Arabia Saudita. “La famigliaha datoa Goldmanper la cessione dell’1,2 miliardi.Questo non significa che i compratori arriveranno “domani”, ma è vero che il processo è ...

FBiasin : La famiglia #Zhang ha dato mandato a Goldman Sachs per la cessione dell’#Inter. Richiesta 1,2 miliardi. Questo no… - Eurosport_IT : Sempre più probabile la cessione del club ??? da parte della famiglia Zhang ?? #Zhang | #Inter | #Calcio | #Cessione - cmdotcom : #Zhang, mandato a Goldman Sachs per la cessione dell'#Inter: richiesti 1,2 miliardi - Salvato53852661 : @napolista Oaktree nn interessato alla Milano nerazzurra? La stampa milanese nn si smentisce mai.... Oaktree è cred… - Antolinterista : #Inter #Zhang che sia #aaavendesinter la causa della 'distrazione di massa' della squadra @Inter cui stiamo assis… -

incontra la banca Goldman Sachs e medita di vendere l'dopo che il fondo Oaktree ha fatto sapere di non essere disposto a tenere il club: spunta l'interesse di Ranadive, proprietario della ...... Sadio Mane' - Milan Skriniar Repubblica scrive dell'e delle voci sulla cessione decisa da. Il club nerazzurro cerca anche un nuovo sponsor."Vlasic agita Inzaghi" titola Tuttosport per presentare la sfida di oggi pomeriggio a San Siro. E in casa nerazzurra si pensa anche al futuro della società: "L'Inter ha ...Le voci su un possibile cambio di proprietà dell'Inter continuano a susseguirsi e secondo Tuttosport c'è già in fila un possibile compratore: si ...