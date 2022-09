Il Regno Unito e il mondo piangono Elisabetta, il nuovo re è Carlo III (Di venerdì 9 settembre 2022) I funerali solenni della regina Elisabetta II dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all’abbazia di Westminster. Lo si apprende da fonti informate. Elisabetta II è morta , un capitolo di storia si... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 9 settembre 2022) I funerali solenni della reginaII dovrebbero tenersi lunedì 19 settembre all’abbazia di Westminster. Lo si apprende da fonti informate.II è morta , un capitolo di storia si...

TgLa7 : ?? REGNO UNITO: La BBC cambia la programmazione per seguire in diretta gli aggiornamenti sulla salute della Regina E… - RaiNews : Regno unito in lutto. Se n'è andata Elisabetta II, la regina più longeva della storia - rtl1025 : ???? La folla in lacrime fuori da #BuckinghamPalace ha intonato '#GodSavetheQueen'. Migliaia di persone sono arrivate… - Aillu77 : RT @angelo_falanga: Nel Regno Unito, un rifugiato ucraino è stato pubblicamente costretto a cancellare i suoi graffiti (svastiche). https:/… - smiletomarghy : RT @ooltraviolence: Più dei meme mi fa ridere la romanticizzazione delle figure reali da parte di gente completamente avulsa dal regno unit… -