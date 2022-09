Frico Man | provate la versione friulana del Pacman a Friuli Doc

(Di venerdì 9 settembre 2022) Si chiama-Man l’esclusivain friulano di Pac-Man che sarà presentata per la prima volta in occasione della nuova edizione diDoc, il 9 settembre alle 17.00, in Corte Morpurgo, dove resterà a disposizione di piccoli e grandi fino alla fine della kermesse. Assieme al protagonista del famoso videogioco vintage – con cui si potrà giocare grazie a un “cabinato” originale anni ’80 – ci saranno anche i suoi acerrimi nemici: i fantasmini Blinky, Inky, Pinky, Clyde che in marilenghe prenderanno il nome di Vigjut sedon, Bepi çondar, Catine peteç e Meni gneur. La simpatica iniziativa, promossa dall’ARLeF e realizzata da Ensoul, nasce per promuovere il sito www.ghiti.it, portale bilingue (friulano-italiano) per l’infanzia, capace di portare bambini e genitori alla scoperta della marilenghe grazie a giochi, cartoni animati, ...

