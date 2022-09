Ecco l’ultimo sondaggio che vedrete: di quanto è avanti il centrodestra (Di venerdì 9 settembre 2022) Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale per il voto politico del 25 settembre. Da domani, inizierà ufficialmente il silenzio demoscopico, nei quindici giorni precedenti la data delle urne, in cui i sondaggisti saranno impossibilitati dal pubblicare nuove e mutate stime elettorali. Secondo le ultime percentuali, però, il risultato macroscopico del voto non dovrebbe mutare: il centrodestra può garantirsi un vantaggio che spazia dai 19 ai 23 punti percentuali in più, rispetto alla coalizione di centrosinistra. I più grandi mutamenti riguardano i singoli partiti. Gli ultimi sondaggi Secondo le stime Ipsos per Il Corriere della Sera, infatti, Fratelli d’Italia ha guadagnato più di un punto percentuale, solo nell’ultima settimana, passando dal 24 al 25,1 per cento, e staccando il Pd di Enrico Letta di quasi cinque punti. Per i dem, si tratterebbe di una lieve ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 9 settembre 2022) Entra sempre più nel vivo la campagna elettorale per il voto politico del 25 settembre. Da domani, inizierà ufficialmente il silenzio demoscopico, nei quindici giorni precedenti la data delle urne, in cui i sondaggisti saranno impossibilitati dal pubblicare nuove e mutate stime elettorali. Secondo le ultime percentuali, però, il risultato macroscopico del voto non dovrebbe mutare: ilpuò garantirsi un vantaggio che spazia dai 19 ai 23 punti percentuali in più, rispetto alla coalizione di centrosinistra. I più grandi mutamenti riguardano i singoli partiti. Gli ultimi sondaggi Secondo le stime Ipsos per Il Corriere della Sera, infatti, Fratelli d’Italia ha guadagnato più di un punto percentuale, solo nell’ultima settimana, passando dal 24 al 25,1 per cento, e staccando il Pd di Enrico Letta di quasi cinque punti. Per i dem, si tratterebbe di una lieve ...

sportli26181512 : Fiorentina, Pradè: 'Ecco cosa è successo con l'Empoli nell'ultimo giorno di mercato': Il ds della Fiorentina Daniel… - AlfredEgo11 : @SignorTrofimov Ma tu guarda il caso! Pochi minuti fa ho googlato anch'io la stessa cosa perché mi era venuto lo st… - AlbertoBellotto : ?? In riardo ecco l'ultimo numero della settimana di The Diner. Si parla del tentativo di far passare al Sensto una… - ilSipontinoNet : ?? Le ultime ore della regina Elisabetta. Ecco chi c’era per l’ultimo saluto ???? #QueenElizabeth - CircusRedTicket : @FilomenaeFrance @LadyD56671901 @ManuelCosimo l'ultimo m'ha detto 'è arrivato Oscar Wilde'... ecco almeno copia quelli bravi. -