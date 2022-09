Dispositivi IoT più sicuri o niente vendita Il nuovo regolamento europeo stringe sulla sicurezza

alexruggieri_ : Accendere e spegnere LED mediante i dispositivi ombra di AWS IoT - NewsPadania : RT @antgrasso_IT: Oggi i miliardi di dispositivi connessi ci possono sembrare tanti ma il passaggio al Cloud distribuito li moltiplicherà a… - puntotweet : Cybersicurezza: nuove regole per i dispositivi IoT - SignorCEO : RT @antgrasso_IT: Oggi i miliardi di dispositivi connessi ci possono sembrare tanti ma il passaggio al Cloud distribuito li moltiplicherà a… - InnovazioneTri1 : RT @antgrasso_IT: Oggi i miliardi di dispositivi connessi ci possono sembrare tanti ma il passaggio al Cloud distribuito li moltiplicherà a… -

La Commissione europea dovrebbe annunciare la prossima settimana una proposta di legge, denominata Cyber Resilience Act , che prevede diversi obblighi per i produttori diin termini di sicurezza. I prodotti connessi ad Internet, dalle smart TV ai frigoriferi, sono sempre più spesso utilizzati come 'porta di ingresso' per attacchi informatici , in quanto ...Cali di tensione, sovratensioni e interruzioni di energia possono comportare danni anche rilevanti alle apparecchiature collegate a reti IT,e ad altrielettronici, spesso compromettendo la produttività. Per le aziende di ogni settore " dai servizi all'industria, passando per le attività commerciali " risulta dunque ...Il Cyber Resilience Act impone diversi obblighi ai produttori dei dispositivi IoT, tra cui il rilascio di aggiornamenti per l'intero ciclo di vita.Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...