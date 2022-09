Covid, i dati – 15.543 contagi nelle ultime 24 ore: il tasso di positività scende all’11,3%. Altre 59 vittime (Di venerdì 9 settembre 2022) nelle ultime 24 ore si è registrato un leggero calo dei contagi giornalieri da coronavirus. Secondo quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 15.543 le persone risultate positive ai test nell’ultima giornata, contro le 17.550 di ieri. Questo a fronte, però, di un numero di tamponi processati leggermente inferiore rispetto ai 149.497 di ieri: sono infatti 137.133 i test effettuati nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività che comunque cala da 11,7% a 11,3%. scende il numero delle morti causate dal virus: sono 59 contro le 89 della giornata precedente. Rimane comunque più alto il numero dei guariti nelle ultime 24 ore, con 28.103 persone che si sono negativizzate. Questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022)24 ore si è registrato un leggero calo deigiornalieri da coronavirus. Secondo quanto si legge nell’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 15.543 le persone risultate positive ai test nell’ultima giornata, contro le 17.550 di ieri. Questo a fronte, però, di un numero di tamponi processati leggermente inferiore rispetto ai 149.497 di ieri: sono infatti 137.133 i test effettuati24 ore, con ildiche comunque cala da 11,7% a 11,3%.il numero delle morti causate dal virus: sono 59 contro le 89 della giornata precedente. Rimane comunque più alto il numero dei guariti24 ore, con 28.103 persone che si sono negativizzate. Questo ...

