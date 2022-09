Contromano sull'A1 per 20 km: secondo caso in un mese (Di venerdì 9 settembre 2022) Una sessantaquattrenne tedesca è stata fermata dopo avere percorso 20 km Contromano sull'A1, fra Rioveggio e Sasso Marconi, scontrandosi con una volante della polizia stradale: è il secondo caso in un mese riscontrato sul tratto autostradale più trafficato d'Italia Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 settembre 2022) Una sessantaquattrenne tedesca è stata fermata dopo avere percorso 20 km'A1, fra Rioveggio e Sasso Marconi, scontrandosi con una volante della polizia stradale: è ilin unriscontrato sul tratto autostradale più trafficato d'Italia

GianniV68 : - BeldiIvano : @OGiannino Ma non ti sfiora il dubbio di essere tu contromano sull’autostrada? - AndreaM_Zerbini : @DiegoFusaro La sai quella del tizio che andava in contromano sull'autostrada? - CorriereRomagna : Faenza, sfreccia contromano in centro sull'auto rubata e minaccia di uccidersi - - Affoga : @rulajebreal @GiorgiaMeloni Dai Rula, vai a camminare contromano sull'autostrada. Facci sognare -