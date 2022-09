Che re sarà Carlo III (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha una storia travagliata e una personalità molto meno irreprensibile di quella della madre: sarà sicuramente più "moderno" Leggi su ilpost (Di venerdì 9 settembre 2022) Ha una storia travagliata e una personalità molto meno irreprensibile di quella della madre:sicuramente più "moderno"

CarloCalenda : Dopo Cernobbio non si parla più di confronto tra leader su programmi e proposte. È un peccato per la democrazia. Il… - GiuseppeConteIT : Ai ragazzi di #ScuolaZoo ho lasciato un messaggio per Salvini, che sarà presto loro ospite. Sarò a #Baggio, perifer… - FrancescoBonif1 : Letta sa di avere perso e cerca le giustificazioni più allucinanti. Renzi ha messo la fiducia sull’Italicum, non su… - e_borsa : La #BCE ha alzato i tassi d'interesse dello 0,75% - e il #FTSEMib ha preso la via del rialzo, anche grazie alla nut… - rasaemp : RT @saltedmidnights: Fa così strano pensare che #QueenElizabeth sarà la sola e ultima Regina d'Inghilterra che probabilmente la nostra gene… -