Bundesliga 2022/2023, l’Augsburg torna a vincere: una rete di Demirovic stende il Werder Brema (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’anticipo della sesta giornata del campionato di Bundesliga 2022/2023, l’Augsburg ha superato di misura il Werder Brema. Colpo esterno della squadra di Maassen, che torna a vincere dopo tre k.o. di fila e lo fa grazie ad una rete di Demirovic al 63?. Non mancano tuttavia i rimpianti per la squadra di casa, che al 31? si era portata in vantaggio con Fullkrug prima che la rete venisse annullata per fuorigioco. L’occasione più ghiotta è arrivata però al 95?, su calcio di rigore. Dal dischetto è andato Ducksch, il quale si è però fatto ipnotizzare da Gikiewicz ed ha fallito la chance del pareggio. Secondo successo stagionale per l’Augsburg, che sale a quota 6 punti avvicinando proprio ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell’anticipo della sesta giornata del campionato diha superato di misura il. Colpo esterno della squadra di Maassen, chedopo tre k.o. di fila e lo fa grazie ad unadial 63?. Non mancano tuttavia i rimpianti per la squadra di casa, che al 31? si era portata in vantaggio con Fullkrug prima che lavenisse annullata per fuorigioco. L’occasione più ghiotta è arrivata però al 95?, su calcio di rigore. Dal dischetto è andato Ducksch, il quale si è però fatto ipnotizzare da Gikiewicz ed ha fallito la chance del pareggio. Secondo successo stagionale per, che sale a quota 6 punti avvicinando proprio ...

sportli26181512 : Bundesliga, l'#Augsburg torna al successo: 1-0 al #WerderBrema: Dopo tre sconfitte di fila la squadra di Maassen ce… - Nicola89144151 : @Lebron24320071 - sportli26181512 : Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend: Sesta giornata in Germania: riflettori puntati su Lipsia-Borussia Dor… - MaStep92__ : RT @Eurosport_IT: Lungo stop per Coman, trema il Bayern Monaco ???? #Bundesliga | #Coman | #BayernMunich | #Infortunio - Eurosport_IT : Lungo stop per Coman, trema il Bayern Monaco ???? #Bundesliga | #Coman | #BayernMunich | #Infortunio -