Bologna, come giocherà con Thiago Motta: la probabile formazione (Di venerdì 9 settembre 2022) Sarà Thiago Motta a raccogliere l'eredità di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del Bologna. L'ex centrocampista ha superato la concorrenza di Claudio Ranieri ed è il prescelto dalla dirigenza rossoblù per... Leggi su europa.today (Di venerdì 9 settembre 2022) Saràa raccogliere l'eredità di Sinisa Mihajlovic sulla panchina del. L'ex centrocampista ha superato la concorrenza di Claudio Ranieri ed è il prescelto dalla dirigenza rossoblù per...

matteosalvinimi : Un guerriero come lui è abituato ad affrontare problemi ben peggiori di un esonero. Forza Sinisa, amico e uomo vero… - Mondorama : RT @Terra2itter: Se a Bologna ci fosse una terza alternativa fra Sgarbi e Casini, fosse pure una pianta, rischieremmo di vedere il primo ge… - ArzilliAldo : @Bolognafc1909 Ieri, come oggi e come domani sempre e comunque Forza Bologna! - dansan1957 : RT @JohnRain81: Per chiudere la faccenda: Sinisa ha dato tanto al Bologna ma probabilmente, da Bologna, ha ricevuto molto di più. Non da ul… - Bibolottistuta1 : Io ho già dimenticato la partita di ieri sera e ho già la testa a Bologna quindi vamosss, una vittoria e tutto pass… -