Aprilia | Salotti Culturali 2022… aspettando San Michele

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’amministrazione comunale informa che nell’ultimo weekend di settembre, venerdì 23 e sabato 24, presso piazza delle Erbe andrà in scena la tradizionale kermesse dedicata alle arti cittadine denominata “” –San. La due giorni artistica anche quest’anno, come un vero e proprio antipasto culturale, anticiperà i festeggiamenti dedicati a Sanche avranno luogo dal 29 settembre al 2 ottobre. La rassegna, organizzata dal Comune diin collaborazione con l’associazione Pro Loco, gode del contributo della Regione Lazio e prenderà il via in entrambe le giornate alle ore 17 e 30 per concludersi intorno alle 20 e 30. Igodono di una doppia e prestigiosa direzione artistica: è affidata il venerdì ...