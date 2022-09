US Open 2022, Iga Swiatek: “Orgogliosa del mio rendimento, con Sabalenka già ci conosciamo molto” (Di giovedì 8 settembre 2022) Quella che appare in conferenza stampa è una versione di Iga Swiatek decisamente sollevata per aver chiuso in due set contro l’americana Jessica Pegula. La polacca è per la prima volta in semifinale agli US Open, e lo fa con lo status di numero 1 del mondo che resterà ancora tale per parecchio tempo. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono piuttosto Orgogliosa del mio rendimento, sento di star migliorando partita dopo partita. Jessica non è stata un’avversaria facile, il secondo set è stato molto incerto, tutte e due abbiamo lottato fino all’ultimo punto. Sono Orgogliosa di me stessa per aver vinto quel secondo parziale. Sento di aver semplicemente fatto clic. Oggi ho potuto utilizzare un po’ di più l’intuito non ero obbligata a giocare bene qualunque colpo e tutti gli aspetti ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Quella che appare in conferenza stampa è una versione di Igadecisamente sollevata per aver chiuso in due set contro l’americana Jessica Pegula. La polacca è per la prima volta in semifinale agli US, e lo fa con lo status di numero 1 del mondo che resterà ancora tale per parecchio tempo. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Sono piuttostodel mio, sento di star migliorando partita dopo partita. Jessica non è stata un’avversaria facile, il secondo set è statoincerto, tutte e due abbiamo lottato fino all’ultimo punto. Sonodi me stessa per aver vinto quel secondo parziale. Sento di aver semplicemente fatto clic. Oggi ho potuto utilizzare un po’ di più l’intuito non ero obbligata a giocare bene qualunque colpo e tutti gli aspetti ...

US Open, Day 11: è l'ora delle semifinali femminili, sogna Ons Jabeur US Open Ci accingiamo sempre piu' verso le fasi finali degli Us Open 2022. Un torneo che ci ha regalato tante emozioni e tanti colpi di scena fin dall'inizio e che è tutt'altro che finito. Fin dalla partenza con il caso di Novak Djokovic tifosi ed appassionati ... Tennis: Us Open, Swiatek in semifinale New York, 8 set. - (Adnkronos) - Iga Swiatek approda in semifinale allo Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows