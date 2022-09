Ultime Notizie – Renzi: “Conte con percettori reddito cittadinanza è voto di scambio” (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono sconvolto dalle immagini di Conte, credo fosse a Palermo, osannato come ‘o papà’ del reddito e riverito, fanno a gara a fare la foto con lui con la card gialla del reddito di cittadinanza. E’ voto di scambio”. Lo ha detto Matteo Renzi al Corriere.it. Poi, parlando delle elezioni in vista, Renzi aggiunge: “Se non ci sono i numeri, se la destra non avrà i numeri, c’è una sola alternativa, andare da Draghi e dire governa tu il Paese. Non ci sono scenari alternativi, o vince la destra o c’è Draghi”. Quindi l’attacco al leader Pd: “Da quando Letta si è messo a fare campagna elettorale stanno crescendo Meloni e Conte. Letta è il miglior alleati della destra e dei grillini”. “Non torno nel Pd, assicura quindi Renzi, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) “Sono sconvolto dalle immagini di, credo fosse a Palermo, osannato come ‘o papà’ dele riverito, fanno a gara a fare la foto con lui con la card gialla deldi. E’di”. Lo ha detto Matteoal Corriere.it. Poi, parlando delle elezioni in vista,aggiunge: “Se non ci sono i numeri, se la destra non avrà i numeri, c’è una sola alternativa, andare da Draghi e dire governa tu il Paese. Non ci sono scenari alternativi, o vince la destra o c’è Draghi”. Quindi l’attacco al leader Pd: “Da quando Letta si è messo a fare campagna elettorale stanno crescendo Meloni e. Letta è il miglior alleati della destra e dei grillini”. “Non torno nel Pd, assicura quindi, ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - junews24com : Juve Salernitana, Allegri li riprova a centrocampo? La decisione - - CarloGuadagni : @fdragoni Ora che Draghi ha deciso che IT deve stare nel bel mezzo del 'caderone' gli aggressori veri possono posiz… -