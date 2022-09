Tiziano Ferro non chiederà il passaporto italiano per i figli. Mio marito Victor non compare nel documento, dice “E’ aberrante” (Di giovedì 8 settembre 2022) Il noto cantante Tiziano Ferro ha deciso di non fare il passaporto italiano ai due figli nati lo scorso anno. dice di sentirsi discriminato in quanto omosessuale. Niente passaporto italiano per Andres e Margherita, i due bambini che il cantante Tiziano Ferro ha avuto lo scorso anno e sulla cui nascita vige il riserbo più L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 8 settembre 2022) Il noto cantanteha deciso di non fare ilai duenati lo scorso anno.di sentirsi discriminato in quanto omosessuale. Nienteper Andres e Margherita, i due bambini che il cantanteha avuto lo scorso anno e sulla cui nascita vige il riserbo più L'articolo proviene da Leggilo.org.

repubblica : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano perché esclude mio marito' [a cura di redazione spett… - HuffPostItalia : Tiziano Ferro: 'Ai miei figli non darò il passaporto italiano: esclude mio marito Victor' - fanpage : 'Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo, so che… - RSD_studiodelta : Tiziano Ferro niente passaporto italiano per i figli - radiocalabriafm : Tiziano Ferro - E fuori è buio -