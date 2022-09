The Son, la recensione: Hugh Jackman tra sensi di colpa e rimpianti (Di giovedì 8 settembre 2022) La recensione di The Son, il film di Florian Zeller con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby, presentato alla Mostra di Venezia 2022. Alcuni film hanno la capacità di insinuarsi nel nostro animo e restarci per continuare a parlarci anche dopo la visione. Come vi racconteremo nella recensione di The Son, il nuovo lavoro di Florian Zeller è uno di questi, una storia a cui torniamo a pensare da quando siamo usciti dalla proiezione stampa nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2022, che lo vede in concorso. Il regista di The Father ci racconta una storia intensa e toccante, coadiuvato da un ottimo cast che vede Hugh Jackman come figura centrale, accompagnato da Laura Dern, Vanessa Kirby e il giovane Zen McGrath. … Leggi su movieplayer (Di giovedì 8 settembre 2022) Ladi The Son, il film di Florian Zeller con, Laura Dern e Vanessa Kirby, presentato alla Mostra di Venezia 2022. Alcuni film hanno la capacità di insinuarsi nel nostro animo e restarci per continuare a parlarci anche dopo la visione. Come vi racconteremo nelladi The Son, il nuovo lavoro di Florian Zeller è uno di questi, una storia a cui torniamo a pensare da quando siamo usciti dalla proiezione stampa nell'ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2022, che lo vede in concorso. Il regista di The Father ci racconta una storia intensa e toccante, coadiuvato da un ottimo cast che vedecome figura centrale, accompagnato da Laura Dern, Vanessa Kirby e il giovane Zen McGrath. …

trash_italiano : Un giornalista inglese reagisce alla proposta di matrimonio di Alessandro Basciano: “non un influencer italiano che… - raimovie : THE SON (Venezia 79) di Florian Zeller @RealHughJackman @LauraDern @VanessaKirby #ZenMcGrath #Florianzeller… - the_no : @joolsd Paedo Son Slate - VetustoD : I sorrisi, i colori, i finti dispiaceri, la finta vicinanza. Sogno o son desto? The Truman Show non è più solo un… - radiocafoscari : ?????? The Son di Florian Zeller Meriterebbe di più per qualità formale e bravura del cast, ma paga un paio di scelte… -