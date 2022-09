Superbike, GP Francia 2022: Razgatl?o?lu pronto per recuperare ancora su Bautista e Rea (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci sarà sicuramente da divertirsi questo fine settimana in quel di Magny-Cours, tracciato che si appresta per accogliere il 7mo appuntamento del Mondiale Superbike 2022. Lo spettacolo è assicurato nella nota pista transalpina, teatro perfetto per una nuova sfida per il titolo tra Alvaro Bautista (Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha). Lo spagnolo è attualmente leader della graduatoria generale dopo le emozioni di Most (Repubblica Ceca). Sono attualmente 298 i punti dell’alfiere della casa di Borgo Panigale contro i 267 del britannico ed i 260 del turco, in rimonta dopo una prima parte dell’anno sotto le aspettative. Il campione del mondo in carica è pronto per continuare una tendenza oltremodo positiva di ben quattro affermazioni consecutive tra Donington Park e Most, una media impressionante ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Ci sarà sicuramente da divertirsi questo fine settimana in quel di Magny-Cours, tracciato che si appresta per accogliere il 7mo appuntamento del Mondiale. Lo spettacolo è assicurato nella nota pista transalpina, teatro perfetto per una nuova sfida per il titolo tra Alvaro(Ducati), Jonathan Rea (Kawasaki) e Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha). Lo spagnolo è attualmente leader della graduatoria generale dopo le emozioni di Most (Repubblica Ceca). Sono attualmente 298 i punti dell’alfiere della casa di Borgo Panigale contro i 267 del britannico ed i 260 del turco, in rimonta dopo una prima parte dell’anno sotto le aspettative. Il campione del mondo in carica èper continuare una tendenza oltremodo positiva di ben quattro affermazioni consecutive tra Donington Park e Most, una media impressionante ...

