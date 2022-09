Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle | c’entra Milly Carlucci

(Di giovedì 8 settembre 2022)con leè prossimo alla messa in onda della nuova stagione. Ma quest’anno ci sarà qualche addio in più del previsto. Dopo la perdita di Raimondo Todaro lo scorso anno, passato alla cattedra di Amici di Maria De Filippi, ancheha annunciato che quest’anno non sarà presente nel cast di… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Euskaratxo : @Stefano_Pantano @AlessioBuzzanca @StefanoOradei @radiosei Oradei sembra Manuel fantoni - GiacomoTortorix : @Stefano_Pantano @AlessioBuzzanca @StefanoOradei @radiosei Io direi di più #ilbuono (Oradei) #ilbrutto (Pantano) #ilcattivo (Buzz) ?? - IsaeChia : #BallandoconleStelle 17, fuori (quasi) tutti i ballerini professionisti: ecco le motivazioni Dopo l'abbandono di S… - ph_pluton : RT @Baccotvnews: ??I maestri che lasciano #Ballandoconlestelle. Non saranno nel cast Giordano Filippo, Maria Ermachkova, Maykel Fonts, Simo… - lilly_marquina : RT @Baccotvnews: ??I maestri che lasciano #Ballandoconlestelle. Non saranno nel cast Giordano Filippo, Maria Ermachkova, Maykel Fonts, Simo… -

... "In ogni caso no, non lascerò mica È sempre mezzogiorno! Programmi TV Ballando con le Stelle,lascia il programma: cosa è suc[...]è stato, per dieci anni, uno degli ...... ma anche i maestri di ballo di cui alcuni debuttanti dopo l'addio di diversi maestri, ultimo. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è prio Milly Carlucci ad annunciare i nomi ...La confessione di Milly Carducci sulla sua trasmissione Ballando con le stelle, spiazza tutti. La risposta è molto chiara.Il concorrente di Ballando con le Stelle, Lorenzo Biagiarelli, ha poi lanciato una sarcastica frecciatina all'attore no vax Enrico Montesano ...