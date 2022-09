Raimondo Todaro, un messaggio allarmante | “Possono rovinarmi”: paura nera tra i fan (Di giovedì 8 settembre 2022) Il coreografo Raimondo Todaro ha lanciato un annuncio facendo intimorire i fan, poi all’ultimo ha svelato tutto Raimondo-Todaro (Mediaset Infinity)Che fine ha fatto Raimondo Todaro? L’ex coreografo di Ballando con le Stelle, dopo aver avuto la discussione con Milly Carlucci ha deciso che la sua strada sarebbe stata altrove e non più nel programma Rai. Accettando l’offerta di Maria De Filippi ha poi intrapreso un altro percorso ad Amici, come professore. Un ruolo che ha fatto uscir fuori le sue tante qualità, che in un certo senso ha dato una vera e propria svolta alla sua carriera professionale. Un messaggio che Raimondo ha pubblicato sulle sue Instagram stories qualche ora fa ha però fatto venire diversi dubbi: perché tutto questo allarme su “scelte ... Leggi su direttanews (Di giovedì 8 settembre 2022) Il coreografoha lanciato un annuncio facendo intimorire i fan, poi all’ultimo ha svelato tutto(Mediaset Infinity)Che fine ha fatto? L’ex coreografo di Ballando con le Stelle, dopo aver avuto la discussione con Milly Carlucci ha deciso che la sua strada sarebbe stata altrove e non più nel programma Rai. Accettando l’offerta di Maria De Filippi ha poi intrapreso un altro percorso ad Amici, come professore. Un ruolo che ha fatto uscir fuori le sue tante qualità, che in un certo senso ha dato una vera e propria svolta alla sua carriera professionale. Uncheha pubblicato sulle sue Instagram stories qualche ora fa ha però fatto venire diversi dubbi: perché tutto questo allarme su “scelte ...

Luca91126252 : Sto guardando squadra antimafia su #mediasetextra e non sapevo che Raimondo todaro ne ha fatto parte?? - im___brenda : un bene immenso?? @alessiobernabei @/pierozzee x gli amici raimondo todaro - GastaMaria : Se andasse via Mariotto penso ce ne accorgeremmo in molti!!!! Purtroppo è sempre presente . Per Io ho smesso di se… - zazoomblog : Raimondo Todaro brutto colpo per lui: non si aspettava qualcosa del genere - #Raimondo #Todaro #brutto #colpo - AcidaSimpatica : @nalihug Allora quando ero piccola erano Samantha Togni e Raimondo Todaro Nelle ultime edizioni direi assolutamente… -