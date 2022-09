Polpettone di tonno | Un secondo gustoso | buonissimo freddo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 8 settembre 2022) Ildiè un alternativa gustosa da offrire al posto di quello tradizionale di carne. Familiari e amici resteranno estasiati da questa versione estiva, saporita e leggera da consumare freddissima di frigo! Offritelo come, accompagnato da una fresca insalata di stagione, per conquistare il palato dei vostri ospiti, farete un figurone! Preparatelo il giorno prima e conservatelo a 4 gradi, trasferitelo a temperatura ambiente una decina di minuti prima di consumarlo, sarà un vero e proprio capolavoro, parola di Non Solo Riciclo! Per realizzarlo attenetevi alla regola de 3 e procuratevi: pan grattato, 3 cucchiai parmigiano, 3 cucchiai uova, 3in scatola, all’olio d’oliva, 3 da 160 g Potete, poi, arricchire la vostra ricatta con olive, capperi, sottaceti e le spezie che più amate, dal basilico ...