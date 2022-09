Piombino non è una città come le altre per costruire un rigassificatore (Di giovedì 8 settembre 2022) La compatta e trasversale opposizione locale al progetto deriva da frustrazioni e promesse non mantenute vecchie di decenni Leggi su ilpost (Di giovedì 8 settembre 2022) La compatta e trasversale opposizione locale al progetto deriva da frustrazioni e promesse non mantenute vecchie di decenni

fattoquotidiano : Piombino, Calenda contestato dai residenti sul rigassificatore. Lui: “Non raccontiamo palle, in 60 anni non ci sono… - DantiNicola : Come FdI, il PD sul rigassificatore a Piombino finge di dire si, poi subito dopo aggiunge un 'ma'. Insistere con va… - CarloCalenda : Io sono per il whatever it takes su energia, anche con uno scostamento di bilancio. Non intervenire oggi costerà mo… - _Nemox__ : RT @umanesimo: Gli abitanti di Piombino si vedranno costruire un'opera che non sarà sottoposta a nessuna valutazione di impatto ambientale… - ilpost : RT @EasyInve: #Piombino non è una città come le altre per costruire un #rigassificatore: la compatta e trasversale opposizione locale al pr… -