Pioggia di critiche per i Basciagoni: la replica di Alessandro Basciano (Di giovedì 8 settembre 2022) “Cosa non si fa in cerca di visibilità“, “Una volta a Venezia c’erano i vip veri“, “Ma chi sono questi?“… Sono solo alcune delle mille critiche fatte nei confronti dei Basciagoni dopo quanto accaduto ieri sera sul red carpet della settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia. Alessandro Basciano si è inchinato davanti a tutti i paparazzi, i fan e gli altri vip, per chiedere la mano a Sophie Codegoni, conosciuta nel dicembre 2021 quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove l’ex tronista di Uomini e Donne si trovava fin da settembre. Una passione nata davanti alle telecamere, che è culminata con quella proposta d’amore davanti al pubblico internazionale giunto lì per ammirare le stelle del cinema. Giornalista inglese critica aspramente i Basciagoni e diventa virale L’ex gieffino ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 8 settembre 2022) “Cosa non si fa in cerca di visibilità“, “Una volta a Venezia c’erano i vip veri“, “Ma chi sono questi?“… Sono solo alcune delle millefatte nei confronti deidopo quanto accaduto ieri sera sul red carpet della settantanovesima Mostra del Cinema di Venezia.si è inchinato davanti a tutti i paparazzi, i fan e gli altri vip, per chiedere la mano a Sophie Codegoni, conosciuta nel dicembre 2021 quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove l’ex tronista di Uomini e Donne si trovava fin da settembre. Una passione nata davanti alle telecamere, che è culminata con quella proposta d’amore davanti al pubblico internazionale giunto lì per ammirare le stelle del cinema. Giornalista inglese critica aspramente ie diventa virale L’ex gieffino ...

tuttopuntotv : Pioggia di critiche per i Basciagoni: la replica di Alessandro Basciano #basciagonixvenezia79 #basciagoni #gfvip… - lacittanews : Ascolta questo articolo Nuova pioggia di critiche per Chiara Ferragni. L’imprenditrice, fondatrice del marchio “Ch… - Pressenza_it : Ieri mattina, la notizia della caduta di un Ficus Microcarpa in Piazza Verdi ha accompagnato il risveglio dei paler… - lunedi19 : Voi lo sapete che Letta scrive i suoi post demenziali anche su Linkedin? Anche lì pioggia di critiche ed insulti.… - VeraNotizia : Roma fuori controllo tra degrado e violenza: 'Gualtieri valuti di chiamare l'esercito' Pioggia di critiche al sinda… -